Moda no metrô: página publica melhores looks das estações

Foto: reprodução

Todos os dias, para ir da casa onde mora, na Bela Vista, até o local em que trabalha, na Barra Funda, a produtora de moda Natália Nascimento transita entre as linhas verde, amarela e vermelha do metrô de São Paulo. A observação das roupas descolados de alguns passageiros durante o percurso foi o ponto de partida para a criação do projeto "Estilosos no Metrô", em que registra os melhores looks que encontra pelo caminho. "Sempre gostei de street style, mas queria fazer algo diferente, mais vida real", diz Natália. "Quem vai a um evento de moda, se veste para aquilo. No metrô, as pessoas estão como são."

Desde dezembro passado, ela posta as fotos os looks do dia dos passageiros na página "Estilosos no Metrô" no Facebook e no perfil do Instagram. O site está em construção e deve entrar no ar até o fim deste mês. "Quando comecei tinha vergonha de abordar as pessoas, mas agora tiro de letra", conta Natália que, inclusive, já esteve na administração do metrô e teve sua iniciativa aprovada e apoiada. "O mais legal é ver que a moda das ruas é tão forte quanto a das passarelas." As tendências mais vistas nas estações, segunda ela, são tênis modernos e chapéus.