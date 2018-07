Moda masculina: dicas para fugir do visual careta e ultrapassado

Foto: Reprodução

Homens, aí vai um recado: cuidar do visual é bom e todo mundo gosta. Antes que você torça o nariz, saiba que não é preciso muito para se vestir bem sem ficar com uma imagem careta ou ultrapassada. Basta escolher roupas bem cortadas e que se ajustem ao corpo. Nada de blazers herdados do bisavô que tinha três vezes o seu tamanho ou calças largas saídas diretamente dos anos 1980. Confira as dicas para criar looks modernos e elegantes.

Modelagem

Não custa repetir: preste atenção no corte das peças. Opte por calças slim fit, que não ficam nem muito largas nem justas demais. O mesmo vale para camisas e camisetas. “Se não puder comprar uma peça nova, vale ajustar o tamanho do que você já tem na costureira”, sugere Fabiana Moritz, editora especialista em moda masculina e colunista do Estadão.

Calças

Calças jeans podem ser combinadas com camisa e blazer para um visual despojado e elegante no trabalho. Se for usar com tênis, dobre a barra para fora ao menos duas vezes, de forma que não apareça a costura, e use sem meias. Cuidado com modelos de calças, sejam jeans ou de alfaiataria, que criam volume em algum ponto determinado do corpo - o efeito careta é instantâneo. Exatamente por esse motivo, não tem jeito: calças cargo sempre terão um ar “tiozinho”.

Sapatos

Sim, é hora de aposentar o sapatênis. Há opções muito mais legais e modernas que valem o investimento. No trabalho, vá de oxford nas cores clássicas preto ou marrom e, se quiser ousar um pouco, café. Em produções casuais, aposte em tênis brancos, pretos ou marrons com pegada vintage. Não importa o tipo ou o modelo escolhido, as meias devem ser da mesma cor, para não criar um contraste e chamar atenção demais. “Quem se sente mais confortável pode brincar com formal versus informal, usando tênis no trabalho e oxford em momentos de lazer”, diz Jorge Wakabara, editor do site da jornalista de moda Lilian Pacce.

Camisas

Camisas com tons claros, como rosa ou azul bebê, e micro-estampas, como bolinhas ou listras, garantem um look jovem e leve. “Fique atento ao colarinho, o ideal é optar por um pequeno, a não ser que tenha um pescoço muito largo, aí é melhor ficar no clássico”, diz Sylvain Justum, editor de moda da revista GQ Brasil. Dobrar as mangas da camisa de forma displicente é outro truque para um visual moderno.

Polo

A camisa polo é uma peça ambígua. Dependendo de como (e por quem) for usada, pode compor um look careta. A dica de Justum é optar pelas mais sóbrias, sem estampas ou decorações, com cores escuras. "Se combinar com calças jeans ou de alfaiaria, abotoe-a até o fim e use-a dentro da calça", ensina o editor. Na dúvida, para não correr o risco de parecer certinho, demais, substitua a polo por camisetas brancas ou pretas, feitas de algodão ecológico, que têm uma textura diferente e um pouco mais incrementada que as comuns.

Gravatas

Aqui, a regra é clara: elas devem ser finas. O nó mais bonito é o Windsor, mas aí vale um cuidado: naturalmente, este é um nó estruturado e cheio, então o ideal é deixar bem apertado para não criar ainda mais volume. Para não errar, opte por cores escuras, como vermelho ou verde. Uma combinação infalível, na opinião de Wakabara, é terno cinza com gravata azul marinho. Fica a dica.

Casacos e ternos

A sugestão de Justum para um visual mais moderno é fugir de ternos cinza, preto e marinho e escolher cores como marrom e verde-oliva, ou tons claros como bege para estações mais quentes. No inverno, um sobretudo com corte reto e seco vai com tudo. Se quiser variar, troque o sobretudo por uma jaqueta de nylon, pois é interessante misturar tecidos diferentes e dar um toque esportivo ao look.

Em momentos informais, substitua o cardigan por jaquetas mais estruturadas, que podem ser de algodão ou mesmo nylon. Só tome cuidado para não criar um look “academia”, evitando combiná-la, por exemplo, com camiseta de algodão ou um tênis esportivo demais.

Para ter sempre em mente

Respeite seu estilo, sem forçar a barra. “Não é usando um moletom do Mickey que você vai rejuvenescer ou parecer descolado”, opina Wakabara. Na dúvida, opte por peças clássicas, que se adaptam ao seu corpo e com as quais você se sente confortável.