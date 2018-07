Moda festa no inverno

Meia-calça preta é curinga em produções no inverno Foto: Reprodução

A estação mais fria do ano está aí, mas nem por isso as agendas de festas congelaram. Na hora de trocar o aconchego de um blusão de lã por um vestido, surgem as dúvidas. Do tecido mais indicado para a roupa ao casaco, o desafio parece um só: afinal, como criar uma produção elegante sem passar frio? As consultoras de moda Ucha Meirelles e Juliana Burlamaqui dão algumas dicas práticas.

1. Opte por tecidos encorpados

Veludo, jacquard, couro, chamois e renda são boas opções.

2. Escolha a meia-calça certa

Se escolher um vestido e precisar usar meia-calça, dê preferência às sem brilho, opacas, com fio 40 ou 80. Embora a preta seja a mais curinga, existem várias possibilidades de cores e tons que ficam bem em produções invernais: cinza escuro e marrom café são alternativas, por exemplo, em combinações com tons terrosos nas quais o preto não cai bem.

Nem versões bordadas e glamourosas, os macacões apareceram nos últimos desfiles de alta costura das grifes Elie Saab e Zuhair Murad Foto: Etienne Laurent/EFE

3. A calça está liberada

Nem versões bordadas e glamourosas, os macacões apareceram nos últimos desfiles de alta costura das grifes Elie Saab e Zuhair Murad. Eles são modernos e têm, sim, passe livre em festas sofisticadas. Pantalonas de tecido delicado e cintura alta também são uma opção em festas no inverno.

4. Sandálias e peep toes, nem pensar!

Nenhum sapato aberto fica bom com meia-calça. Para ocasiões formais, escarpins fechados e modelos chanel são os mais recomendados. Para festas descontraídas e baladas, lance mão de botas, que ficam uma graça combinadas a vestidos curtos. Ankle boots, coturno e over the knee estão super em alta. “Uma produção que acho super elegante e clássica é um vestido curto de alguma cor neutra, com meias e ankle boots pretas, e um colar colorido que chame a atenção”, diz Ucha. E, antes que você se pergunte, não é necessário combinar sapato com vestido ou bolsa com sapato.

Para ocasiões formais, escarpins fechados e modelos chanel são os mais recomendados Foto: Reprodução

5. Invista em um bom casaco

Não é preciso ter vários, mas pelo menos um bom casaco mais arrumado, de tecido nobre, que caia bem em várias produções. “Por ser uma festa, não dá para escolher qualquer modelo, é interessante trazer um pouco de sofisticação para a produção”, explica Juliana. Casaquetos bordados ou casacos compridos são clássicos.

6. Estola de seda? Melhor uma pashmina de cashmere

Se quiser complementar com um lenço ou estola, esqueça a seda e opte por aqueles feitos com tecidos mais grossos, como cashmere. Os estampados dão um toque de elegância e criatividade a produções monocromáticas. Estolas de pele fake também funcionam em ocasiões que exigem sofisticação e formalidade, como casamentos. “O bom é que hoje a moda está mais fácil, não existem regras fixas ou proibições, o importante é respeitar o seu estilo e se sentir confortável com o look escolhido”, diz Ucha. E, no caso das festas do inverno, além do conforto, o essencial é não passar frio.