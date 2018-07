‘Moda Estadão’ vai escolher os 5 looks de praia mais legais; participe

Seu look pode ser um dos cinco eleitos pelo ‘Moda Estadão’ Foto: Divulgação

Nada de passarela, na época mais quente do ano os looks que importam mesmo são os da areia. Os saltos e os casacos ficam escondidos no guarda-roupa, enquanto os biquínis, shorts, rasteiras e chinelos tornam-se os protagonistas das viagens de férias ou apenas nos dias de folgas. O ‘Moda Estadão’ que saber quais são as suas escolhas de moda para este verão e ainda vai selecionar os cinco looks mais bacanas. Para participar, poste uma foto no Intagram com a hashtag #lookveraoestadao.