‘Moda e Beleza Estadão’ entrevista Julia Petit pelo Twitter

Julia Petit falou sobre sua relação com a moda Foto: Divulgação

Na tarde desta terça, a apresentadora de TV Julia Petit conversou com o ‘Moda e Beleza Estadão’ pelo Twitter. Diretamente do escritório Petiscos, site que ela criou, a ruiva também respondeu as perguntas de internautas que tuitaram com a hashtag #JuliaResponde.

Julia disse que acredita que o “make nada com muitos produtos” será a principal tendência de beleza da SPFW. Ela também deu dicas de maquiagem e falou sobre a sua experiência no mundo da moda. Veja a entrevista.