Moda de Paris brilha no salão de espelhos da Chanel

O salão de espelhos da Chanel em Paris. Foto: AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

Paris brilhou sob as luzes da passarela da Chanel, que desfilou a coleção de alta costura na terça-feira, 24. Com uma pista que refletia e colunas espelhadas cobertas com lírios brancos, os convidados podiam se ver e apreciar as criações do designer Karl Lagerfeld de todos os ângulos.

Elas incluíam ternos em tons pastel com silhueta de ‘tulipa’ e bolsos, arrematados por chapéus.

Destaque para um vestido de coquetel prata listrado com vermelho e rosa, cinto na cintura e uma saia de penas rosa salpicada com folhas metálicas.

Lily-Rose Depp com Karl Lagerfeld. Foto: AP Photo/Francois Mori

Lily-Rose Depp, filha do ator Johnny Depp e da cantora francesa Vanessa Paradis, fechou o show com um vestido cheio de babados e volume.

Depp deu uma volta com Lagerfeld no final do show. O designer, que chefia a casa há mais de três décadas, se recusou a dar qualquer entrevista pós-show pela primeira vez em muitos anos.