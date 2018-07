Moda argentina ganha investimento no Brasil

Rapsodia já tem três lojas em São Paulo e uma em Porto Alegre

Se existe um ambiente onde a rivalidade entre Brasil e Argentina dá uma trégua é na moda. Prova disso é o sucesso que fazem algumas marcas argentinas por aqui. Com as portas abertas desde 1999, a Rapsodia já tem três lojas em São Paulo e uma em Porto Alegre, e o Brasil é parte essencial de seu plano de crescimento para os próximos anos. "O plano para o próximo semestre é abrir nossa loja online primeiro no Brasil. Essa é uma grande oportunidade fazermos nossa expansão no país”, conta Valeria Sala, gerente comercial da Rapsodia.

Assinadas pelas estilistas Sol Acuña e Josefina Helguera, as coleções da grife são conhecidas por seu estilo cool, que mistura referências de moda vindas do oriente e do ocidente. As peças têm detalhes, bordados, sobreposição de estampas e um mix de texturas. “Decidimos desembarcar no Brasil faz dois anos como parte de um plano de expansão. Começamos por Chile e México, depois Uruguai, Colômbia e Venezuela. Na América Latina, o Brasil é o mercado que oferece um desafio maior, mas também é o maior em oportunidade de crescimento”, diz Valeria.

A Rapsodia focou sua estratégia em fazer uma consistente avaliação do mercado que iria explorar.“Foram muitos os desafios. O principal deles foi entender do que a brasileira gosta, como se veste, o que usa, quais marcas funcionam aqui e por quê. Vimos que não existia uma grife com a mesma proposta de estilo, essa é a parte positiva. Ao mesmo tempo, existe o desafio de ter que estabelecer esse mercado e fazer com que as pessoas entendam a nossa moda”, conta Pilar Rodriguez Varela, gerente de marketing da marca.

A Etiqueta Negra, outra marca que faz sucesso no país, desembarcou no Brasil em 2012 e, atualmente, possui uma loja em São Paulo e outra em Brasília, além da venda em multimarcas em Santos, Recife, Porto Alegre e Vitória e venda online via Farfetch e lookbook.com.br. Criada pelo empresário argentino Federico Alvarez Castillo, em 2003, a proposta da marca é vestir homens com peças bem cortadas e de tecidos premium. Um de seus elementos-chave é integrar o esporte à moda apostando em um design clean.

“A nossa grande ajuda foi o próprio cliente brasileiro que já consumia a marca e, devido a isso, tivemos uma boa recepção do mercado local. Isso também nos ajudou na definição do mix de produtos para trazer para o Brasil, que muda entre uma loja e outra. De cara, tivemos de aumentar os tamanhos das peças e, em Brasília, focamos mais na nossa linha social, com camisas, gravatas com tecidos nobres vindos da Itália”, conta Claus Reinhardt, CEO da Etiqueta Negra no Brasil.

Se a moda brasileira é reconhecida por elementos de um estilo mais leve e “tropical”, com predominância de cores e estampas, o estilo dos argentinos traz alguns elementos europeus, - com traços de um design clássico que marca o jeito mais sóbrio dos hermanos de se vestirem. "Os dois países têm uma moda casual, embora na Argentina eles tenham um pouco mais de formalidade do que no Brasil, de usar muita camisa, jaqueta de couro, de ter uma silhueta um pouco mais fechada até por conta do clima. Em geral, vejo mais diferenças do que pontos em comum entre as duas modas, avalia a redatora-chefe da revista Elle, Renata Piza.

Talvez por isso seja tão importante para o produtor e, principalmente, para o criativo argentino entender o gosto do brasileiro.“O fato de um segmento gostar de uma marca como a Chocolate, por exemplo, é limitado. Se você quer ter sucesso tem que ampliar esse universo e conhecer a cultura, às vezes até se associar com criativos brasileiros. Pelo que pude perceber, o brasileiro quando vai para fora é mais aberto, o argentino quer continuar fazendo as coisas do jeito que fazia em seu país”, diz Alberto Alzueta, Presidente da Câmara de Comércio Argentino Brasileira de São Paulo.

Muitas grifes importantes que vieram para cá apostando essencialmente no apetite de consumo das brasileiras fecharam as portas pouco tempo depois. O caso mais recente foi o da marca Paula Cahen D’Anvers, que faz sucesso mundo afora e, em 2012, abriu uma loja no Shopping JK, em São Paulo, mas cerca de um ano depois de sua implementação no Brasil já tinha fechado as portas. A marca queria se posicionar como uma alternativa de bom custo-benefício para as brasileiras, sobretudo para perfil “executiva”, interessadas em peças de alfaiataria e camisaria feitas com materiais de boa qualidade, com preço médio estimado em torno de 370 reais.

Depois de alguns anos de entendimento do mercado, as principais adaptações feitas pelas marcas argentinas passam por um design mais simples e clean. A Rapsodia eliminou parte das sobreposições e do mix de texturas e suavizou elementos em algumas peças. A Etiqueta Negra quer atender ao número crescente de clientes que buscam desenvolver um estilo próprio, com um logotipo menos evidente. Além disso, a marca foca na fatia de mercado que a reconhece como premium, mas que busca preços mais competitivos com os de uma marca nacional.

Como resultado da política protecionista da Era Kirchner, nos últimos anos a Argentina perdeu algumas de suas mais importantes grifes de luxo internacionais, como Louis Vuitton, Ralph Lauren e Kenzo, que fecharam as portas em Buenos Aires depois de atuarem por décadas no país. Várias marcas, não só na área de moda, estão deixando a Argentina por dificuldades de operar. Mesmo quando obtém lucro, essas grifes estrangeiras não podem remeter os lucros para fora do país. Além disso, no cenário atual, ficou muito caro produzir na Argentina e muitas vezes isso ainda envolve uma questão cada vez mais preocupante de falta de matéria-prima.

Nesse contexto, ainda que os produtos de marcas de luxo só possam ser adquiridos por uma parte pequena da população, o fechamento dessas lojas representa também um prejuízo em postos de trabalho e, principalmente, de competitividade e oferta de produtos para os consumidores. Com medo da crise cambial, da inflação e agora ainda mais alarmadas em função da dívida externa, as empresas estão se voltando para outros mercados – e isso inclui o Brasil.

O desafio para um desenvolvimento consistente de novos estilistas argentinos é enorme. “Acho que a Argentina esta passando por um momento que a gente já passou nos anos 90, antes da consolidação do São Paulo Fashion Week e do calendário de moda. O nosso modelo também era muito baseado no showroom, na loja de rua; eles vivem um pouco do que a gente viveu há 20 anos. Os argentinos têm a tarefa de tentar reafirmar a moda local, mas é preciso que seja uma moda que fale para o mundo – porque a gente sabe que não adianta ser muito regionalista, considerando que as pessoas estão cada vez mais pensando de um modo global”, diz Renata Piza.

E em tempos de fast fashion, a maior rivalidade para a moda argentina não vem da America Latina, mas sim da China. “Temos que buscar soluções, independentemente de quanto ainda dure a crise na Argentina. Hoje estamos perdendo postos de trabalho e competitividade. A Câmara está propondo algumas soluções como, por exemplo, que comecemos a operar, entre Brasil e Argentina, com as moedas locais; e também que aqueles que paguem em moedas locais sejam isentos de ter que apresentar a licença de importação. Precisamos incentivar muito as soluções que ampliem o comércio entre os dois países", finaliza Alberto Alzueta.