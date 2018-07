Miss Texas critica Donald Trump durante concurso

Miss Texas, Margana Wood, criticou a declaração de Donald Trump sobre ataques neonazistas Foto: Instagram/ @missamericatx

Margana não hesitou em responder: “Eu acho que a supremacia branca é um problema e que obviamente o que aconteceu foi um ataque terrorista. E acho que o presidente Donald Trump deveria ter feito uma declaração mais cedo sobre o ocorrido, fazendo com que todos os americanos se sintam seguros neste país”, ela respondeu ao juíz. “Este é o nosso maior problema no momento”. Confira vídeo do momento abaixo.