Miss Rio de Janeiro terá primeira candidata transexual em 2019

Náthalie de Oliveira será candidata ao Miss Rio de Janeiro em 2019. Foto: Instagram / @nathydoll3

A modelo Náthalie de Oliveira, 24, será a primeira mulher transexual a ser candidata ao concurso Miss Rio de Janeiro, que ocorrerá no próximo sábado, 26.

A candidata da cidade de Bom Jardim publicou alguns stories em um hotel neste sábado, 19, participando de algumas etapas do concurso. Náthalie fez o anúncio em seu Instagram há alguns dias: "Se preparem porque vai ter mulher transexual no Miss Rio de Janeiro sim".

"Vocês sabem a minha trajetória no mundo Miss e o quanto me dedico a representar todas as mulheres de nosso País. Dessa vez não será diferente, preparada e com um time estrondoso comigo."

Em relação à sua trajetória, em seu perfil no Instagram, Nathy, como gosta de ser chamada, afirma ter vencido o concurso de Miss T Brasil e sido vice-campeã do Miss International Queen em 2016. Por fim, concluiu: "O tempo de casulo acabou, vamos voar!"

Náthalie também é youtuber. Em seu canal, que atualmente conta com quase de 15 mil inscritos, fala sobre temas como transexualidade, maquiagem e viagens.

Confira algumas fotos de Náthalie de Oliveira, primeira candidata trans do concurso Miss Rio de Janeiro:

Candidata trans no Miss Universo

Em 2018, a modelo Angela Ponce foi coroada Miss Espanha e representou seu país no concurso de Miss Universo. Ela foi a primeira transgênero da história do concurso, e chegou a receber críticas por parte da Miss Colômbia.

“As mulheres trans vêm sendo perseguidas e apagadas há muito tempo. Estou mostrando que as mulheres trans podem ser o que quiserem”, afirmou à época.

VEJA TAMBÉM: Relembre todas as candidatas do Miss Universo 2018