Miss Alemanha 2020 é eleita por júri formado só por mulheres e sem prova do biquíni

Leonie Von Hase foi a campeã do Miss Alemanha 2020. Foto: Instagram/@leonievonhase

Nem só de jovialidade e corpo escultural vive um concurso de Miss. Na Alemanha, a edição deste ano do prêmio prestigiou Leonie von Hase, de 35 anos.

O tema do Miss Alemanha 2020 foi “Empoderando mulheres autênticas” e contou com 13 participantes no Europa Park Arena, em Freiburg, no sul do país.

A empresária, que era a mais velha entre as competidoras, venceu candidatas como Lara Runarsson, de 22 anos, e Michelle-Anastasia Masalis, de 23. Além disso, ela é mãe de uma criança de três anos.

“Minha percepção de uma mulher ‘bonita’ é a força, o caráter e a autenticidade que ela irradia”, declarou Leonie.

Assista ao vídeo:

Algumas novidades marcaram a edição deste ano do Miss Alemanha, como a ausência da tradicional prova do biquíni, a participação de mulheres casadas e mães, o aumento no limite de idade em dez anos para incluir mulheres de até 39 anos e o fato de o júri ser formado apenas por mulheres.

Leonie von Hase nasceu na Namíbia. Ela foi representante do estado alemão de Schleswig-Holstein.

