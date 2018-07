Minifashionista: conheça Coco, a blogueira japonesa de 6 anos de idade

Coco Hamamatsu Foto: Instagram/ @coco_pinkprincess

Com apenas 6 anos de idade, Coco Hamamatsu já possui quase 230 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Conhecida como Pink Princess, a criança chamou atenção de fashionistas do mundo inteiro por seu estilo descoladíssimo e cheio de atitude.

Os pais de Coco são donos do brechó Funktique, no bairro de Harajuku, em Tóquio. Foi a convivência com as roupas da loja e com as pessoas do bairro que despertou o interesse da criança por moda. “Eu fico feliz quando ganho novos seguidores no Instagram”, ela divide em vídeo no site da revista Vice.

Ainda no vídeo, Misato Hamamatsu, mãe da minifashionista, explica que a filha nunca teve problemas em ser confiante em seus looks - afinal, a pequena mora desde os 2 anos em Harajuku, e o bairro é um verdadeiro reduto de pessoas modernas e com muita personalidade. Portanto, Coco sempre esteve habituada a esse estilo de vida ligado a moda. “Ela percebeu que os seus amigos, que são vendedores de lojas pelo bairro, começaram a usar o Instagram e, então, quis fazer uma conta também”, conta Misato. A mãe de Coco também afirma que não quer obrigar a filha a entrar na indústria da moda: “Isso é apenas um hobbie dela”.

Uma publicação compartilhada por COCO (@coco_pinkprincess) em Jan 21, 2017 às 1:04 PST

Uma publicação compartilhada por COCO (@coco_pinkprincess) em Set 25, 2016 às 12:05 PDT