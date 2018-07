'Minha rotina de pré-desfile é a mesma de uma mãe qualquer'

Carol Trentini desfilou com exclusividade para a Ellus no Parque das Artes Foto: Mariana Belley/Estadão

Carol Trentini tem só 27 anos e já é considerada uma das maiores top models do mundo. Desfilou para os maiores nomes da moda mundial, como Marc Jacobs, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Valentino, Versace, Chanel, Dior. Já estampou a capa das melhores revistas de moda do mundo, como Vogue e Elle. Hoje, sua prioridade é o pequeno Bento, seu filho com o fotógrafo Fábio Barteld. "A minha prioridade é a maternidade, mas eu amo meu trabalho e preciso trabalhar", explica a top gaúcha.

Carol foi descoberta atravessando a rua em sua cidade, Panambi, no Rio Grande do Sul, por um dos olheiros de Dilson Stein, o mesmo que descobriu Gisele Bündchen. "Eu tinha um stalker da minha equipe fazendo um trabalho na cidade e ele viu a Carol e sua mãe atravessando a rua. Foi lá e a abordou. Ela foi convidada a conhecer nosso trabalho, participou do nosso workshop e fez uma viagem a São Paulo logo depois. A Carol não tinha condições financeiras para fazer a viagem. Ela organizou uma rifa pra conseguir o dinheiro e deu certo. Ela merece estar onde está", revela Dilson em entrevista ao Estado.

Nesta quarta-feira, 5, antes de desfilar com exclusividade para a Ellus,a top conversou com o Estado sobre seus ícones da moda, maternidade e estilo pessoal. Confira:

Fale um pouco sobre seu estilo.

Hoje eu sou mãe. Então, gosto de usar roupas confortáveis, mas bonitas ao mesmo tempo. Eu gosto de um 'homewear' legal, algo que você possa usar também para sair de casa, ir à padaria numa boa, sabe? Meu estilo é mais clean. Eu não sou supersexy. Eu gosto de usar camisas, blazers, jaquetas, um jeans bacana.. gosto de roupas clássicas. Eu uso muito tênis.

Carol Trentini durante desfile da Ellus inspirado em gangues de rua Foto: Mariana Belley/Estadão

Quem são suas inspirações na moda?

Eu amo a Grace Coddington (diretora criativa da Vogue America, braço direito de Anna Wintour)! É uma pessoa com quem, graça a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar muito. Ela é uma senhora de 70 anos e é a pessoa mais atual em termos de moda que eu conheço. Pra mim, ela é um ícone.

E os estilistas? Quais você gosta?

Gosto de muita gente! Aqui no Brasil, amo o Rodolfo Souza (diretor criativo da Ellus). Lá fora, gosto muito do Alexander Wang, Marc Jacobs, com quem trabalho desde o começo.

Qual desfile mais legal que você já participou?

Foi um desfile no McQueen, quando ele ainda era vivo, que era um jogo de xadrez e nós éramos as peças. Nós jogávamos xadrez vestindo aqueles vestidos maravilhosos. Nós ouviamos um comando e andávamos pelo tabuleiro.Foi bem legal!

Como você se prepara para um desfile?

Tenho que estar sempre preparada pra desfilar e fotografar. Hoje eu acordei às 6h da manhã porque meu filho - o Bento, de 1 anos e 6 meses - acordou nesse horário. Então, a minha rotina de pré-desfile é uma rotina de uma mãe qualquer antes de trabalhar: acordo, preparo meu filho, deixo tudo pronto, coloco a roupa e vou.

E como era antes de o Bento nascer?

Antes eu tinha mais tempo pra mim. Acordava mais tarde, passava creme no rosto, às vezes ia pra academia... mas hoje é mais complicado. No entanto, gosto mais da minha rotina hoje do que antes.

Como você concilia a maternidade com a carreira?

A gente tem sorte de nosso horário de trabalho ser flexível. Quando trabalho, ele não trabalha, quando ele trabalha, eu não trabalho. A minha prioridade é a maternidade, mas eu amo meu trabalho e preciso trabalhar, então, a gente se organiza assim.

Algum trabalho bacana em vista?

Estou indo fazer uma campanha em Los Angeles, mas eu ainda não posso falar o que é. Depois volto pra cá, encontro o Bento e meu marido e voltamos para Nova York.