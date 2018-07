Minas Trend: mais forte, recebe destaques da moda nacional

A modelo Vivi Orth, no desfile de abretura da última edição do Minas Trend Foto: Divulgação

Após passar o frisson das semanas de moda internacionais, é hora do Brasil mostrar suas criações. Entre hoje (07/10) e dia 10/10, Belo Horizonte é cenário do Minas Trend, que dá o start na moda nacional. Essa edição de outono-inverno conta com 11 desfiles no lineup e sua feira de negócios recebe 307 marcas. Entre os expositores, são 38 estreantes, como Gloria Coelho, Trya, Thelure e Cecilia Prado, o que mostra a força crescente do evento.

Inicialmente uma vitrine da moda mineira, o evento serviu para mostrar algumas marcas mineiras que já ganharam o cenário mundial, como Patricia Bonaldi - que dessa vez não desfila, mas monta uma exposição com 20 vestidos que acaba de passar por Paris - e a GIG, que desfila na próxima edição da São Paulo Fashion Week e acaba de abrir uma loja na capital paulista.

Os desfiles acontecem nos dois primeiros dias e, entre os destaques do lineup, estão a Herchcovitch; Alexandre, a linha de jeanswear de Alexandre Herchcovitch, e a carioca Alessa. Com o cancelamento do Fashion Rio, as marcas preferiram se transferir de cidade a não fazerem os desfiles.

Entre os tradicionais de Minas Gerais, Patricia Motta, com suas peças de couro, Lucas Magalhães, Plural e Vivaz, que leva para a passarela as tops Izabel Goulart e Renata Kuerten e seus ricos vestidos de festa.