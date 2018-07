Millie Bobby Brown estrela campanha de marca de tênis 

Millie Bobby Brown, a estrela da série 'Stranger Things', é a nova garota propaganda da Converse Foto: Reprodução/ YouTube

Millie Bobby Brown, a Eleven do seriado Stranger Things, é o rosto da nova campanha da Converse, Forever Chuck. Neste ano, o modelo Chuck Taylor All Star completa 100 anos e, para comemorar, a marca fez um vídeo chamado 'Why Iconic Characters Wear Chucks' (Por que personagens icônicos usam Chuck).

Na gravação, a atriz fala sobre filmes icônicos em que personagens usam o modelo de tênis, como Clube dos Cinco e De Volta Para o Futuro. "Personagens de Chucks são aqueles para quem torcemos no filme", diz Millie durante a campanha.

Assista: