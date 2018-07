Millie Bobby Brown é destaque da nova campanha da Calvin Klein

Atriz mirim Millie Bobby Brown no Globo de Ouro 2017. Foto: REUTERS/Mike Blake

Enquanto o mundo da moda aguarda a estreia de Raf Simons como diretor criativo da Calvin Klein nas passarelas, que acontece em fevereiro, a grife já adiantou a primeira campanha sob o comando do estilista. E para estrelar os cliques, ninguém menos do que a atriz mirim Millie Bobby Brown, da série 'Stranger Things'.

As tops Abbey Lee e Natalie Westling também estão nas fotos, que foram feitas por Willy Vanderperre (que trabalhou com Raf na Dior). A nova campanha inaugura o serviço 'By Appointment', com roupas feitas sob medida para todas as clientes da grife - antes era restrito às atrizes e cantoras. Com 14 looks, a coleção tem o intuito de celebrar a moda e a mulher americana.

"As peças são impulsionadas pelo caráter. É tudo sobre uma mulher sentindo-se poderosa e sendo ela mesma no que usa", disse o designer no site da Calvin Klein. O lançamento está marcado para o dia 1 de abril.