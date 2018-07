Michelle Obama surpreende ao aparecer com cabelos cacheados

A primeira-dama, Michelle Obama, apareceu de visual novo, com os cabelos cacheados, em festa na Casa Branca Foto: EFE/EPA/OLIVIER DOULIERY/POOL

Referência de estilo para muitas mulheres, Michelle Obama tem sua imagem marcada pelos cabelos lisos, curtos e comportados. Por isso, a primeira-dama norte-americana surpreendeu ao assumir os cachos e o volume dos fios no último sábado, 25, no jantar anual dos correspondentes na Casa Branca. O visual lhe rendeu elogios nas redes sociais e até uma comparação com o penteado usado pela cantora Whitney Houston nos anos 90. Porém, ao que tudo indica, os cachos naturais foram exibidos apenas na ocasião, já que nesta segunda, 27, Michelle voltou a aparecer com os fios lisos em uma foto postada em seu perfil no Instagram.

Ao longo dos últimos oito anos de vida pública ao lado do marido, o presidente Barack Obama, as escolhas acertadas de moda e beleza da primeira-dama têm ganhado destaque. Mas nem sempre foram unanimidade - a franja que ela adotou no início do segundo mandato de Obama, em 2013, causou controvérsia. Veja fotos dos diferentes visuais da primeira-dama na galeria.