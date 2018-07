Michelle Obama rouba a cena em premiação americana

Michelle Obama usou Gucci no Kennedy Center Honors Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

No domingo, 4, Michelle Obama roubou a cena no Kennedy Center Honors, premiação que consagra artistas pela contribuição para as artes cênicas dos Estados Unidos. Como sempre, o look da primeira-dama estava impecável.

Leia também: Michelle Obama brilha no último jantar oficial da Casa Branca

Michelle usou vestido preto com bordados florais assinado por Alessandro Michele, estilista da Gucci, mostrando seu estilo chique e antenado.