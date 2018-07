Michelle Obama revela que Barack usou o mesmo smoking durante oito anos

No último mês de março, ele esteve em Cuba, onde encontrou-se com Raul Castro. Seus ternos clássicos e ajustados ao corpo são exemplo de um guarda-roupa masculino bem-sucedido. "Ele não usa modelagem slim, mas todas as peças parecem ajustadas ao corpo, as mangas estão sempre certas e a barra da calça também", diz a consultora e editora de moda Carla Raimondi.

Foto: EFE/Michael Reynolds