Michelle Obama aparece com cabelos naturais e a internet vai à loucura

Barack e Michelle Obama em Washington, Estados Unidos. Foto: Doug Mills/The New York Times

Nós esperávamos por isso há tempos. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e queridinha do mundo da moda, costumava usar os cabelos lisos. Então, no domingo, 2, um usuário do Twitter compartilhou uma foto dela com fios naturais e uma faixa.

Não se sabe se o clique é recente ou onde foi tirado, mas a internet ficou em polvorosa com a imagem. Barack Obama está escrevendo suas memórias na Polinésia Francesa. Será que Michelle aproveitou as férias para deixar as madeixas brilharem como são? Veja a repercussão abaixo.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB — gif sommelier (@meagnacarta) 2 de abril de 2017

LET MICHELLE OBAMA LEAVE HER HAIR NATURAL — YUNG SASQUATCH (@girlgang_npc) 3 de abril de 2017