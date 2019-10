Michael B. Jordan lança coleção de roupas inspirada em 'Naruto'

Michael B. Jordan em vídeo de uma coleção de roupas que ele lançou em parceria com a Coach. Foto: Reprodução do YouTube/coach

Michael B. Jordan anunciou esta semana, em seu perfil no Instagram, o lançamento de uma coleção de roupas inspirada no universo de Naruto. O ator fez parceria com a marca Coach, da qual é o primeiro embaixador masculino.

Na rede social, Jordan mostrou algumas peças: camisetas, uma pochete e uma jaqueta jeans. Esta última se destaca pelo desenho do personagem principal do anime na parte de trás, envolto pelo poder de um rasengan.

Em vídeo publicado pelo ator e também pela grife no YouTube, é apresentado um tênis urbano com o símbolo do olho de Naruto, que aparece quando ele consegue dominar e aplicar duas energias juntas: a da raposa de nove caudas e a da natureza.

"Fã de longa data de mangás, Michael B. Jordan colocou referências de sua série favorita de infância - Naruto - em nossa edição limitada", escreveu a Coach ao publicar uma foto do ator na rede social. A marca também mostrou que uma mochila faz parte da coleção.

"Foi importante fazer o design de peças que representam minhas influências culturais e comunidade", disse Jordan. "Eu quis criar peças que eu pudesse ver meus amigos, família e fãs vestindo com orgulho", completou.

Michael B. Jordan é conhecido por seus papéis nos filmes Pantera Negra, Creed e Quarteto Fantástico. Confira algumas peças da coleção do ator abaixo: