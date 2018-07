"Menininhas não fazem campanhas de lingerie e anti-rugas"

Ana Beatriz Barros em São Paulo: "Tenho 20 anos de carreira e nunca trabalhei tanto". Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Pergunte à modelo Ana Beatriz Barros onde ela mora e ouvirá como resposta: “São Paulo, Nova York, Londres e Cairo” (não necessariamente nessa ordem). Mineira de Itabira, ela mantém apartamentos nas primeiras duas cidades. Às outras, vai com frequência para encontrar com o noivo, o egípcio Karim El Chiaty, herdeiro de um dos maiores conglomerados de turismo do Oriente Médio. “Combinamos de não ficar mais de 15 dias sem nos ver”, diz Ana, de passagem pelo Brasil para divulgar a campanha de lançamento de um perfume francês. Ela e Karim se casam em maio de 2016, em uma festa de três dias que, se tudo correr conforme os planos, deve ocorrer no Egito. Depois, o casal deve fixar endereço em Londres. Ou pelo menos tentar. Isso porque Ana roda o mundo para fotografar editoriais e campanhas. “Tenho 20 anos de carreira e nunca trabalhei tanto”, diz. A top acaba de voltar de Cuba, onde fotografou um editorial inteiramente produzido por uma equipe americana na capital Havana. Ela fala sobre esses e outros assuntos na entrevista a seguir.

Como foi trabalhar em Cuba?

O mais legal foi voar dos Estados Unidos direto para Havana. Fotografamos o primeiro editorial americano todo produzido em Cuba. Não posso contar ainda para qual veículo a pedido dele. O ator com quem contracenei, o fotógrafo, o maquiador…Todos entraram lá com com passaporte americano e adoraram a gastronomia e a arquitetura da cidade.

Você começou cedo e já tem 20 anos de carreira. Ainda se diverte trabalhando?

Sim, e cada dia eu trabalho mais. Quando comecei, achei que seria por um prazo determinado, depois voltaria a estudar. Eu queria ser pediatra! Mas quando vi, passou todo esse tempo. Agora estou tendo muitas oportunidades porque vendo outra imagem. Tenho uma maturidade e posso vender um perfume para uma mulher que não é mais uma garotinha, ser embaixadora de uma marca de lingerie. Menininhas não fazem campanhas de lingerie e anti-rugas.

Você usa anti-rugas?

Desde os 25 anos. Vou frequentemente ao dermatologista, faço laser, uso creme no corpo. Agora também comecei a passar abacate no cabelo. Hidrata muito.

O que mudou depois dos 30?

Acho que agora preciso me cuidar mais. Refrigerante, por exemplo, eu amo, mas diminuí. Até o diet faz mal para a saúde. Mas vi que agora tem uma Coca verde, sem aspartame, e estou louca para experimentar.

Como é sua rotina de alimentação e exercícios?

Não faço exercício em hotel. Infelizmente, sou preguiçosa e preciso de um personal trainer para me incentivar. Felizmente, a genética ajuda e eu gosto de me alimentar bem. Gosto de salada, legumes, vegetais. Mas ontem, por exemplo, cheguei ao Brasil e minha funcionária tinha feito arroz, feijão, farofa e costela. Eu comi, claro.

Mas seu personal fica em qual cidade?

Em todos os lugares eu tenho um: São Paulo, Nova York, Londres e Cairo. Acredita que arrumei um personal no Egito? E só faço musculação quando não trabalho, pois quando trabalho tenho preguiça, não vou nem que me peguem. Se tenho uma foto de lingerie, aí malho umas duas horas por dia. A musculatura dá uma inchadinha, fico mais definida. Também amo pilates.

Você pensa em ter filhos?

Sim, mas por enquanto não. Nesse ritmo seria impossível.

Seu casamento será no Egito?

Então, ainda estamos pensando. É bem longe para os meus convidados. E tem os conflitos do Oriente Médio, as pessoas têm medo. Lá é complicado. Fico com receio de que aconteça alguma coisa antes e eu precise cancelar tudo. Meu desejo é que seja no Cairo, mas conversei com meu noivo e meu sogro e agora estamos entre Grécia, Egito e Brasil. O certo é que serão três dias de festa.

Onde vocês vão morar?

Hoje vivo entre São Paulo, Nova York, Cairo e Londres e é lá que será nosso apartamento. Adoro coisas de casa e sou ótima para limpeza, organização e decoração. A única coisa que não sei é cozinhar. Quero até fazer um curso. Minha mãe e minha avó são excelentes cozinheiras, mas ficaram traumatizadas por ter a obrigação de fazer comida para os maridos e não quiseram me ensinar.

Quem vai fazer seu vestido de noiva?

Quero que seja supresa. Nem o noivo sabe! Mas posso adiantar que já está sendo feito em Paris. Como são três dias de comemoração, em um deles também vou usar um modelo de uma estilista brasileira.

O que você veste no dia a dia?

Agora estou na fase da calça de cintura alta com top cropped. Fiquei mais clean com o tempo e não tenho gostado tanto de estampas, que adorava antes. Estou mudando. Agora acho bonito a mulher simples.

Quais marcas você usa?

Saint Laurent é a minha favorita. No Brasil, amo Lilly Sarti. Pucci, para roupas de noite, eu acho excepcional. Também sou louca pela Sandro, uma marca francesa que não é tão cara. E compro muito na Topshop e na American Apparel.

O trabalho influencia seu estilo?

Bastante. Como a moda muda muito, sempre guardo algumas coisas que podem voltar e minha filha poderá usar um dia. Minhas bolsas ficam todas embaladas em um plástico. Por exemplo, uma Louis Vuitton com estampa de carinhas. Vai que volta um dia?

Você planeja uma transição de carreira para daqui algum tempo?

Quero continuar trabalhando com moda, que é a minha paixão. Minha vontade é ter uma grife própria. Mas antes preciso estudar, entender melhor o processo, saber desenhar, conhecer técnicas de corte. Seria uma marca casual chique, com peças básicas, elegantes e de preço acessível. Acho que falta algo assim no Brasil ainda.