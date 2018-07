Menina de 6 anos viraliza após mostrar confiança em sua maquiagem

Durante a infância, maquiagem costuma ser apenas uma brincadeira entre as crianças. Porém, a irmã mais nova de Kyle Dinsmore deu um show de autoconfiança em um vídeo que o menino postou no Twitter na semana passada. A internet se impressionou com a resposta da garota quando o irmão perguntou o que era aquilo em seu rosto. Khloé, de apenas 6 anos, saía de casa enquanto passava algo que parece ser uma sombra nos olhos, com o dedo. E, sem hesitar, respondeu que era beleza. Kyle caiu na risada e a menina, ainda bem séria, repete a resposta, caso ele não tenha entendido.

Desde a divulgação, o tweet já alcançou mais de 40 mil compartilhamentos, além de 54 mil likes. A própria Khloé também compartilhou o momento em seu Instagram pessoal, que conta com registros dela assistindo a uma entrevista que deu para a tv local de sua cidade, Sacramento, graças ao vídeo viralizado.

I hope everyone can have the same confidence in themselves as my 6 year old sister pic.twitter.com/4khv9OoyFZ