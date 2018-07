Menina compra blusa que não passa pela sua cabeça e vira meme na internet

Irlandesa mostrou em seu Twitter a peça que não passou pela sua cabeça. Foto: Twitter/ OliviaSkuce

Comprar roupas online é uma prática que cada vez mais tem se tornado popular, afinal, pode ser muito mais fácil e rápido do que encontrar tempo durante a semana para ir em uma loja física. Porém, uma das desvantagens da prática é não poder experimentar a peça. Isso não costuma ser um grande problema, afinal, muitas marcas disponibilizam as medidas de suas roupas nos e-commerces e ainda facilitam a troca.

Este não foi o caso da irlandesa Olivia Skuce. A estudante de 21 anos teve uma verdadeira surpresa quando o cropped top que comprou no site Pretty Little Thing chegou em sua casa: a peça não passava nem pela sua cabeça. Ela havia pago apenas 10 euros na blusa, mas foi impossível não se indignar. Com uma legenda direta: 'Oi Pretty Little Thing, estava me perguntando porque o seu top não serve na minha cabeça', o tweet já foi compartilhado mais de 7 mil vezes.

Hi @OfficialPLT just wondering why your top won't fit over my head pic.twitter.com/MMbLNPDFfX — Olivia Skuce (@OliviaSkuce) 22 de maio de 2017

Outras mulheres aproveitaram o buzz para mostrar que a estudante não está sozinha. Diversos tweets mostram que o problema nos croppeds foi global. Confira.