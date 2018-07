Melissa relança modelo clássico dos anos 2000

A Melissa Vixen custa R$190 Foto: Melissa

Para sua coleção de verão 2018, a Melissa relança a sandália Vixen, o primeiro modelo com salto da marca, que foi hit nos anos 2000.

A novidade é resultado da segunda edição do Melissa Memories, projeto que recria modelos clássicos da marca, escolhidos através de votação no Facebook da marca. A Melissa Vixen teve cerca de 15 mil votos (no total foram 65 mil).

O calçado já está à venda no e-commerce da marca em nas lojas de todo o País por R$ 190.