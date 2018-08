Melissa relança modelo clássico dos anos 1990

O modelo agênero e atemporal está de volta às lojas Foto: Divulgação/Melissa

Um dos sapatos mais icônicos da história da Melissa, o modelo Possession está de volta. Lançado em 1997 com o propósito de democratizar o plástico, ele ressurge na coleção de Inverno 2018 da marca em quatro cores, disponível do tamanho 33/34 ao 43/44 e também nas linhas infantis, do 17 ao 33.

Modelo está à venda por R$ 110 Foto: Divulgação/Melissa

Para promover o lançamento, a etiqueta revisitou também a campanha original da Melissa Possession, intitulada "Sempre Igual, Sempre Diferente", exaltando o estilo individual e a personalidade na hora de se vestir. As novas imagens estão repletas de referências da década, como batom marrom, mom jeans e gargantilhas.

Disponível em quatro cores, o modelo já está à venda por R$ 110 no e-commerce e nas lojas da marca em todo o Brasil.

Intitulada 'Sempre igual, sempre diferente', a campanha exalta o estilo dos anos 1990 Foto: Divulgação/Melissa