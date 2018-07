Melania e Donald Trump usam looks coordenados em entrevista

Melania Trump usou vestido vermelho do estilista Antonio Berardi em entrevista ao canal CBS Foto: Reprodução

Melania Trump, futura primeira-dama americana, fala mais com roupas do que com palavras.

Na noite de domingo, 13, para acompanhar o marido em uma entrevista ao canal de TV CBS, a ex-modelo usou vestido vermelho da grife do britânico Antonio Berardi e sapatos nude Christian Louboutin, uma produção que custa R$ 7.900.

O visual de Melania chamou ainda mais atenção por causa de um detalhe: ele foi coordenado com o visual do marido, o presidente eleito Donald Trump, que estava de gravata vermelha.