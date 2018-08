Meghan Markle usa Prada em evento com Harry e rainha Elizabeth

Meghan Markle, príncipe Harry e rainha Elizabeth II durante o evento Queen's Young Leaders Foto: John Stillwell/Pool via Reuters

Meghan Markle se juntou à rainha Elizabeth II para mais um evento na última terça-feira, 27. A dupla, ao lado de príncipe Harry, participou de uma recepção no Palácio de Buckingham para celebrar a premiação do programa Queen's Young Leaders [jovens líderes da Rainha]. Para a ocasião, a duquesa de Sussex escolheu um vestido rosa-claro da Prada, com botões, decote canoa e comprimento mídi. O modelo, feito sob medida para a atriz, marca a primeira vez que ela veste a grife italiana.

A cerimônia, que acontece anualmente, premia as conquistas de pessoas que estão fazendo a diferença no Reino Unido. Por lá, passaram também nomes como David Beckham e o ator Lenny Henry.

Príncipe Harry, que é embaixador da organização, fez um discurso para os 61 homenageados: "Junto com minha esposa, Meghan, estou ansioso para me reunir com os jovens da Commonwealth para ouvir suas ideais, trabalhar para construir plataformas para vocês e formar parcerias, além de continuar a me encontrar com muitos de vocês enquanto viajamos em nome da família real", disse ele. "Também esperamos vê-los em ação em seus países natais".

Meghan Markle vestiu um vestido feito sob medida pela Prada Foto: John Stillwell/Pool via Reuters