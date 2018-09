Max, de 'Stranger Things', vira modelo por um dia em Paris

Sadie Sink interpreta a Max, de 'Stranger Things' Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Quando não está matando ‘demodogs’ ou jogando fliperama, a atriz Sadie Sink, que interpreta Max na série ‘Stranger Things’, arranja um tempo para comparecer à Semana de Moda de Paris. A atriz fez sua estreia nas passarelas durante o desfile da marca Undercover, que ocorreu nesta sexta, 2. Ela usou três looks: um conjunto de moletom vermelho com um gorro da mesma cor, jaqueta bomber verde com calça branca e, para a fila final, capa de chuva.

Sua presença, junto com a de outras meninas mais novas (Sadie tem 15 anos), chamou atenção do público, já que, apesar de não ser proibido na França, não é usual a contratação de modelos menores de 16 para desfiles de moda adulta. No Brasil e nos Estados Unidos, existe uma lei que proíbe meninas abaixo desta idade de trabalharem nas semanas de moda. Os grupos LVMH e Kering também não trabalham com modelos menores de 16 anos.

