Marina Ruy Barbosa se casa com vestido exclusivo Dolce & Gabbana

Atriz Marina Ruy Barbosa se casou com o empresário Xandinho Negrão Foto: Instagram.com/@sabrinasato

Neste sábado,7, Marina Ruy Barbosa trocou alianças com o empresário Xandinho Negrão em uma cerimônia para 800 convidados em Campinas, interior de São Paulo.

A atriz subiu ao altar com vestido estilo princesa, com parte de cima de corpete e saia volumosa, feito sob medida pelos estilistas Domenico Dolce e Stefanno Gabbana, da Dolce e Gabbana. Ela optou por usar os cabelos soltos, apenas com a franja presa, com flores na cabeça e véu longo.

As damas de honra, entre elas Titi, filha da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso, estavam com vestido branco com estampa floral, também da grife italiana. As madrinhas usam vestidos longos na cor rosa millenial.

Minha princess ❤️ @marinaruybarbosa #muitoemocionado Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto) em Out 7, 2017 às 12:38 PDT

Agora o lindo e elegante vestido em movimento! Perfeita! #mxwedding Uma publicação compartilhada por Hotel Mazzafera (@hotelmazzafera) em Out 7, 2017 às 12:40 PDT

Viva os noivos!!! ❤️❤️❤️ #mxwedding Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto) em Out 7, 2017 às 1:12 PDT

Veja os looks das convidadas: