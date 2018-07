Marina Ruy Barbosa passou um ano cuidando de seu cabelo para o dia de seu casamento

Marina Ruy Barbosa cuidou de seu cabelo ruivo por um ano para o dia de seu casamento Foto: Luiza Ferraz/ Instagram/ @marinaruybarbosa

Para garantir que o seu cabelo ruivo estivesse saudável para o dia de seu casamento, a atriz Marina Ruy Barbosa enfrentou um programa de tratamentos capilares que durou um ano. Ela escolheu o salão queridinho das fashionistas, o SpaDios, para ser o responsável pelos cuidados de seus fios.

Entre as técnicas escolhidas por Renata Souza, especialista à frente do salão, para a global, estão a velaterapia, que por meio do calor da chama promove a cauterização das pontas duplas, e o bordado, corte feito artesanalmente com manobras que garantem a revitalização final das madeixas, sem alterar o comprimento ou o volume. "Geralmente a noiva quer que o cabelo cresça e tenha volume de ponta. Quando atingimos esse resultado, seguimos para as próximas etapas, que são a aplicação do Laser a Frio, que ativa a circulação sanguínea local, do Multivitaminas, que reestrutura as fibras, e da Infusão Capilar, responsável por garantir a nutrição que os cabelos precisam", detalha a especialista.

Renata ainda afirma que cada caso é diferente e, por isso, é importante fazer uma avaliação com um cabeleireiro antes de criar o seu próprio cronograma. "O programa é montado de acordo com as necessidades de cada fio, e é importante que a noiva tenha disciplina para a manutenção em casa, respeitando os intervalos entre os tratamentos indicados pelo profissional e, assim, prolongando os resultados de reconstrução e nutrição indicados", afirma Renata Souza.

