Marina Ruy Barbosa brilha em baile de gala beneficente. Confira quem mais passou por lá

Marina Ruy Barbosa apostou em um look Marcelo Quadros. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa arrasou com um vestido branco longo do estilista Marcelo Quadros no baile de gala do BrazilFoundation, que rolou na terça-feira, 22, em São Paulo.

A instituição, que arrecada recursos para promover ações com os pilares 'igualdade e justiça social', realizou um jantar na Casa Fasano e reuniu atrizes, modelos e empresários.

Laura Neiva e Isabella Fiorentino também chamaram a atenção. As duas vestiram looks da Chanel. Confira.