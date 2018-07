Marina Ruy Barbosa assina sua primeira coleção de joias Foto: Gui Paganini/ Vivara/ Divulgação

A atriz Marina Ruy Barbosa assina pela primeira vez uma coleção de joias, em parceria com a Life by Vivara. A atriz conduziu todo o processo criativo da linha, chamada de My Garden. As peças pretendem evocar um jardim de flores, e são inspiradas na história de uma princesa moderna. O design e as cores e os materiais, como prata, ágata verde, iolita e granada, da linha remetem à joalheria clássica.

“Estou muito feliz em fazer parte do mundo Life by Vivara, sempre foi um sonho meu, sempre tive muita vontade e me sinto muito honrada em inspirar uma coleção de joias. Eu amei o resultado”, disse Marina sobre sua experiência.

As joias da coleção poderão ser encontradas a partir do dia 16 de agosto por preços que variam entre R$190 e R$ 550.