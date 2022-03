Marina Ruy Barbosa aparece como única convidada brasileira em jantar em Paris

Marina Ruy Barbosa foi a única convidada brasileira em um jantar especial da Bulgari na Paris Fashion Week. Foto: Gonçalo Silva

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu como convidada para um jantar especial em Paris, na França, nesta sexta-feira, 4.

O evento foi promovido pela joalheria Bulgari para o lançamento de uma nova coleção de bolsas da marca, feita em parceria com a Casablanca, que assina roupas de luxo.

A coleção se chama ‘Serpenti Through The Eyes Of... Casablanca’ e Marina também integrou umas das bolsas da coleção no visual escolhido para a ocasião.

O jantar foi realizado durante a Paris Fashion Week e aconteceu no recém-inaugurado hotel de luxo Bulgari Hotel Paris. Marina foi a única convidada brasileira.