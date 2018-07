Maria Prata traz novidades para a nova temporada do Mundo S/A

A jornalista Maria Prata Foto: Divulgação/ Animale

Um dos nomes mais respeitados do jornalismo de moda, Maria Prata emprega agora sua experiência para promover mudanças no programa Mundo S/A, cuja nova temporada estreou no mês passado no canal pago Globo News. "A atração nunca teve uma apresentadora fixa, então essa é a primeira novidade", conta. "Além disso, antes sempre tratávamos de marcas que se destacam no mercado individualmente, e agora temos como mote um assunto que as unifica." O episódio que foi ao ar na última segunda, 3, por exemplo, abordou o luxo acessível, tema que a jornalista discutiu com Carlos Jereissati Filho, presidente do Grupo Iguatemi.

Maria Prata entrevista Carlos Jereissati Filho, presidente do Grupo Iguatemi, sobre luxo acessível Foto: Divulgação/ Globo

Outros assuntos abordados em edições anteriores foram marcas que nasceram na periferia e aplicativos ligados à mobilidade urbana. "Dos quatro programas do mês, a ideia é que um seja feito apenas com sugestões minhas, o que possibilitará tratar mais de moda e comportamento", diz a jornalista. "Como trata-se de um programa que fala sobre marcas e tendências de mercado, minha experiência com moda ajuda a detectar as apostas das empresas." O Mundo S/A vai ao ar todas as segundas-feiras, às 23h, no canal Globo News.