Margot Robbie diz que usa escova de dente para aplicar base

A atriz também disse que usa creme para mamilos no lábio Foto: REUTERS/Mark Kauzlarich

Para a Revista Elle UK, a atriz Margot Robbie, conhecida pelo papel de Arlequina em Esquadrão Suicída, revelou alguns de seus truques de beleza mais exóticos, entre eles usar uma escova de dente para aplicar base no rosto.

"Uso para passar o produto perto da linha do cabelo", contou ela à publicação. "Tenho fios loiros e pele bronzeada, se eu não espalho perfeitamente, fica com aspecto estranho - e dá para ver o produto no cabelo."

A atriz também contou que prefere passar creme para mamilos nos lábios. "Uso Bepanthen, que na verdade é um creme de mamilos para mães que estão amamentando", explicou. "Tenho uma teoria conspiratória na minha cabeça de que hidratantes labiais têm aditivos que ressecam sua boca para que você continue comprando. Como Bepanthen é um produto para pele seca, funciona".