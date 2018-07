Marcela Temer usa look de R$1 mil em desfile de 7 de setembro

A primeira-dama foi pessoalmente comprar o look para a ocasião em uma loja multimarcas em Brasília Foto: Beto Barata/PR

Marcela Temer chamou atenção com look moderno no tradicional desfile de 7 setembro, em Brasília. Ao lado de seu marido, o presidente Michel Temer, e do filho do casal, Michelzinho, a primeira-dama assistiu a cerimônia usando conjunto azul royal da marca mineira Essenciale, que custa R$1.180.

Segundo representantes da grife, Marcela fez questão de usar uma criação brasileira no evento, e foi pessoalmente comprar o look na multimarcas DKJ Store, que fica no Lago Sul, Brasília. Sua escolha foi uma camisa sem mangas com amarração da cintura e estampa gráfica, que custa R$497,50, e calça com detalhes de franja na mesma padronagem, avaliada em R$682,50.

A Essenciale foi fundada nos anos 1990 pela estilista Valéria Lemos e é conhecida por seu trabalho com alfaitaria em tecidos com fibras naturais e roupas femininas e sofisticadas.

Camisa + calça pantalona de franjas: look chic e com frescor para o feriado! #essenciale #verão18 . . . . . . . . . . #lookmarcelatemer #marcelatemer Uma publicação compartilhada por E S S E N C I A L E (@essencialeoficial) em Set 7, 2017 às 6:52 PDT

