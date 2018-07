Empresas de cosméticos retratam novas famílias brasileiras em propagandas de Natal

Vídeo retrata a situação de pais separados no Natal Foto: Reprodução//YouTube/ O Boticário

Neste Natal, as famílias que não seguem os padrões clássicos estão tendo vez na publicidade de marcas de cosméticos. O Boticário escolheu retratar pais separados, mas que comemoram a data natalina juntos. A Avon mostra uma mãe que se sente culpada por trabalhar demais e uma jovem que decide ter uma gravidez independente e recebe apoio do pai.

No vídeo 'Acredite no Natal', de O Boticário, uma garotinha aparece fazendo uma teatro de marionetes. “Então, o rei e a rainha não vão morar mais no mesmo castelo? Que absurdo!”, diz um dos bonecos. O outro responde: “Absurdo nada! O rei e a rainha continuarão sendo os melhores amigos do mundo”. Assista ao anúncio que reflete a situação de pais separados:

“Amei a propaganda me emocionou, já que maioria dos comerciais trata de família pai e mãe juntos. Eles já pensaram em o que uma criança no meio de uma separação sente!?”, comentou a internauta Pam Bressan no canal do YouTube da marca.

O Boticário já tinha dado espaço para novas configurações familiares na campanha do dia dos namorados de 2015. O vídeo ‘Um dia dos namorados para todas as formas de amor’, que mostra casais homossexuais se abraçando, motivou boicotes à fabricante de cosmético e denúncia no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por alegado "desrespeito à família brasileira". Veja o comercial:

Voltando à temática natalina, a Avon também escolheu mostrar famílias que não seguem o modelo “propaganda de margarina”. “Minha amiga secreta se sente culpada por trabalhar demais, mas ela não sabe que eu tenho o maior orgulho dela”, diz a filha cercada por sua família negra, que ainda é pouco representada na publicidade. O vídeo ‘Amigo Secreto’ também traz uma referência à gravidez independente. “Quando eu decidi ter meu filho sozinha meu amigo secreto disse que eu nunca ia estar sozinha. É você pai!”, afirma uma jovem gestante.