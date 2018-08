Marcas da Casa de Criadores fazem venda especial em São Paulo

Evento reúne brechós e marcas independentes no centro da cidade Foto: Leandro Bevilacqua/Divulgação

Chegando a sua décima edição neste sábado, 1, a feira Sample Sale contará com uma venda especial das marcas CAJÁ e Another Place, participantes da mais recente Casa de Criadores, que aconteceu em julho deste ano. O evento, que toma conta da pista de dança do restaurante Orfeu, no centro de São Paulo, recebe ainda brechós e outras etiquetas independentes de todo o país – como a LZST, de Brasília, a P.H.S.D, de Porto Alegre, e a Philadelphia Company, da capital paulista.

"O Sample Sale acaba assumindo um papel de fomentar a moda autoral e independente produzida no Brasil", diz a jornalista Aline Botelho, idealizadora do evento. "A CAJÁ, por exemplo, fez sua estreia na última edição da Casa de Criadores e vai fazer a sua primeira venda no nosso evento. A gente sabe como é difícil fazer moda aqui e encontrar espaços para que as coisas aconteçam", completa.

A regata, da marca recifense Another Place, estará à venda por R$ 90; a calça, da paulistana CAJÁ, por R$ 350 Foto: Leandro Bevilacqua/Divulgação

A calça rosa, da CAJÁ, estará à venda por R$ 400 Foto: Leandro Bevilacqua/Divulgação

Com preços a partir de R$ 30 e entrada gratuita, o Sample Sale terá ainda flash tattoo e música comandada por DJs como o Fresh Prince of Bahia, da festa Batekoo.

Serviço

Sample Sale (@sample.sale)

1° de setembro, das 14h às 20h

Academia de Dança Orfeu

Av. Ipiranga, 318 Bloco A, segundo andar

Entrada gratuita

Pagamento em cartão e dinheiro