Marcas apostam no serviço de delivery para atrair a fidelidade de clientes

Andréa Kurbhi e Roberta Nahas, sócias da Spezzato, com as fiéis clientes do delivery, Nádia Fares Martins e Andrea Guglielmi Foto: Eliaria Andrade

Quem mora na capital paulista conhece a realidade da cidade - trânsito, jornadas intensivas de trabalho, vida social, filhos, estudos e, infelizmente, um dia que ainda dura apenas 24 horas. Foi pensando nisso que três marcas implementaram a opção de delivery de suas peças. O serviço funciona igual qualquer outra entrega. Você liga na loja, diz o que quer e eles mandam na sua casa, sem precisar correr até a loja antes das portas baixarem. Mas, no caso da paulistana Troá, a ideia vai além. Camila Pires, sócia da marca ao lado de Tatiana Amato, explica que tudo começou a partir da ausência de clientela. “Abrimos a loja no Prédio das Heras, no Itaim, em fevereiro de 2012, e ficou tudo lindo. Só que as pessoas não tinham tempo de ir até lá, conhecer o espaço e nossas roupas. Foi aí que pensei, a gente precisa levar nossa essência até elas.” E nasceu então o delivery da Troá, que leva até 40 peças para a casa ou trabalho da cliente, em uma mala personalizada da label, com direito ao perfume que aromatiza o endereço do Itaim.

A partir dessa seleção a pessoa pode escolher o que quer comprar, e devolver o restante para loja. O que começou entre amigos logo se espalhou e hoje o serviço é responsável por 60% das vendas da marca. “O foco é oferecer praticidade, comodidade e, principalmente, economia de tempo”, explica Camila. Com a mordomia de experimentar as roupas em casa, sem aquela pressa habitual dos provadores, a compradora tem de 2 a 3 dias para pedir a retirada da mala, quando realiza também o pagamento do pedido, por cheque, cartão de crédito ou deposito bancário. “Não cobramos nenhuma taxa extra pelo serviço. A cliente paga o valor que está na etiqueta, com as mesmas condições de pagamento da loja.” Camila aponta ainda a diferença do delivery para o e-commerce, no qual a pessoa paga pela compra antes de recebê-la. “Há a questão da praticidade, da comodidade e do cuidado de experimentar com calma, analisar o caimento e, até mesmo, provar com as peças do próprio guarda-roupa para ver o que combina melhor com o quê.”

Camila Pires e Tatiana Amato, da Troá, com a cliente Drica Diogo e sua mala personalizada Foto: Eliaria Andrade

Outra marca que investe na comodidade da clientela é a Spezzato, das sócias Andréa Kurbhi e Roberta Nahas. Segundo Andréa, responsável pela área comercial da marca, o serviço é tão forte que algumas mulheres não frequentam mais a loja física, dada a facilidade da entrega. “Muitas vezes mandamos imagens por whatsapp para ver se o que vamos enviar realmente agrada à cliente”, diz Andréa, se referindo ao aplicativo de mensagens instantâneas. Já as habituées da marca nem precisam de fotos, compram há muito tempo por esse sistema e confiam cegamente nas vendedoras. “Compro quase toda semana, então elas já sabem meu gosto e minha numeração. Dificilmente devolvo alguma coisa do que é enviado para minha casa”, conta Nádia Fares Martins, cliente fiel da grife e do delivery. “Compro até presentes sem ter que correr até a loja.”

E quem acha que são apenas as mulheres que abusam da pronta entrega está muito enganado. A Rochas Paris, que chegou ao Brasil ano passado com foco no vestuário masculino, lançou seu serviço de delivery há dois meses. E, nesse caso, contam com outro empecilho: muitos homens não têm disposição de se aventurar em shoppings. “Além do conforto e privacidade do cliente, a ideia é deixá-lo à vontade para que possa avaliar o que realmente precisa ter em seu armário. Como a Rochas pode fazer a seleção das peças, já montamos o look completo para cada ocasião”, explica Carlo Vettori, diretor da marca no Brasil. “Temos desde os acessórios, as peças do dia a dia, mais casuais, e até os costumes completos, ternos e blazers. Essa seleção costuma dar muito certo porque facilita o momento da escolha.” O diretor afirma ainda que homens têm uma ajudinha extra em casa. “Podem tirar a dúvida a esposa.”