Marca Ocksa pede desculpas por ter continuado desfile após modelo ter passado mal

Bombeiros socorrem o modelo Tales Cotta na passarela da SPFW Foto: Leco Viana/ Reuters

O modelo Tales Cotta, 26 anos, sofreu um mal súbito na passarela da marca Ocksa na São Paulo Fashion Week (SPFW) e morreu no Pronto Socorro Municipal da Lapa, zona oeste de São Paulo, no sábado, 27. Nas redes sociais, a organização do evento foi criticada por continuar a programação normalmente após a fatalidade. A Ocksa publicou no Instagram neste domingo, 28, um pedido de desculpas por ter continuado o desfile.

"Em nome de toda equipe pedimos desculpas por temos dado continuidade ao desfile, independente das informações que dispúnhamos naquele momento, no backstage. Independente se tivesse sido uma queda ou ele desmaiado, jamais deveríamos ter dado continuidade ao desfile. Tudo aconteceu muito depressa."

A organização da SPFW enviou um comunicado à imprensa em que afirma que foi informada sobre a morte de Tales às 18h50 e se reuniu com marcas, diretores de desfiles, stylists e modelos e foi dada a opção de cancelamento do evento.

"Mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um", informa a nota.

Após o desfile da Ocksa, ocorreu a apresentação da coleção da estilista Flavia Aranha - que estava marcada para às 17h30. Em uma publicação no Instagram, a designer relata que apenas ficou sabendo do incidente uma hora após o término da apresentação da sua coleção. "Se soubesse não teria desfilado. E sinto necessário tornar essa informação pública. Ficou muito estranho sentir alegria sem saber da dor que ocorria logo ali, do meu lado."

Na passarela do projeto Ponto Firme, último a se apresentar neste sabádo, 27, na SPFW, uma modelo entrou com uma folha de papel com a palavra "luto".

O tema da 47ª edição da SPFW, que começou na segunda-feira, 22, e terminou neste sábado, 27, foi "Qual é a sua Utopia?". "A utopia de um mundo melhor e mais humano, em sintonia com novas demandas e necessidades, propõe uma reflexão sobre onde estamos e o que queremos alcançar com criação. Qual o propósito e a intenção que move o fazer e a realização? Não existem respostas prontas", dizia comunicado enviado pela organização do evento na terça-feira, 23.

O modelo Tales Cotta no começo do desfile da grife Ocksa na SPFW Foto: Leco Viana/ Reuters

'Tales nunca se queixou de problemas de saúde', diz agência de modelos

O modelo mineiro de 26 anos era representado pelas agências Base MGT e All Models. Tales morava em São Paulo e fazia parte do casting da Base MGT há dois anos. Segundo post da agência de modelos e atores, o profissional já tinha participado de edições anteriores da SPFW e do evento de moda Casa de Criadores.

"Ressaltamos que Tales nunca apresentou ou se queixou de problemas de saúde. Ele mantinha uma dieta saudável (era vegetariano), não usava substâncias ilícitas e estava em plenas condições para participar do desfile", publicou a Base MGT no Instagram.

Em entrevista ao E+, Rogério Campaneli, diretor da Base MGT, contou que Tales morava em um apartamento da agência em São Paulo com mais quatro modelos. Segundo Campaneli, os colegas de profissão relatavam que o mineiro mantinha um estilo de vida saudável e era bastante sorridente.

A agência All Models também se manifestou na rede social sobre o modelo. "Quando tudo começou, um menino cheio de sonhos há sete anos, de alguma forma sabíamos que você iria muito longe e você foi, nos ensinou muito e nos encantou durante todos esses anos que tivemos a honra de conviver com você".

No Instagram, além da carreira na moda, Tales destacava que era vegetariano e formado em educação física.

Tales Cotta será enterrado nesta segunda, 29, em Minas Gerais

Tales será enterrado nesta segunda-feira, 29, às 17h em sua cidade natal, Manhuaçu, em Minas Gerais.

No mesmo horário, a agência de modelos Base MGT fará uma homenagem em sua sede em São Paulo e será plantada uma árvore em memória do modelo.