Marca mineira Modem seduz com criações sexy, urbanas e modernas

Design e artes plásticas estão entre as principais influências da Modem Foto: Divulgação/ João Arraes

Com apenas três anos, a Modem já tem uma trajetória notável. Fundada por André Boffano e Sam Santos, a marca nascida em Minas Gerais é outra das estreantes da próxima edição da São Paulo Fashion Week, que acontece de 22 a 26 de abril, destacando-se como um contraponto aos vestidos de festa rebuscados da moda tipicamente mineira.

O que a dupla tem feito, desde sua primeira coleção para a Modem, é reinventar o bordado clássico, tão usado por seus conterrâneos. “Quisemos fazer uma brincadeira com esse clichê de uma forma nova e diferente”, conta André. “Fazemos bordados 3D e com metais, aplicando ilhoses e colchetes nas roupas e acessórios”, completa. Assim, costuraram uma identidade moderna, clean e com forte influência do design e das artes plásticas, um universo que flerta com o minimalista, palavra que o designer prefere evitar. “Tem uma conotação agênero, andrógina, que não é o que fazemos.”

O ilhós é uma das peças mais usadas pela grife mineira Foto: Divulgação/ Modem

Para a coleção de verão 2019 da marca, a ser apresentada na SPFW, o estilista adianta que trabalhará novamente com metais, mas de um jeito completamente diferente. A linha será a maior até agora, com uma expansão das peças de tricô e de couro - sem abandonar as formas assimétricas, as curvas arquitetônicas e a alfaiataria limpa que já fazem parte do DNA da grife. A inspiração vem da Itália: entre as referências estão o designer Ettore Sottsass e o grupo de design fundado por ele na década de 1980, o Memphis Group.

Nada na Modem é por acaso. André e Sam planejaram a marca durante um ano antes de lançá-la em 2015, e seguem até hoje um plano de negócios pensado em detalhes. “Desde o início, nosso foco foi o atacado, porque é o que sustenta qualquer marca hoje em dia. As lojas próprias não nos sustentariam, elas funcionam mais para representar o lifestyle da marca”, fala André, que, por enquanto, prefere concentrar suas criações em multimarcas, e não em uma loja própria.

Artbook do Inverno 2018 da Modem Foto: Divulgação/ João Arraes

Em São Paulo, as peças da Modem podem ser encontradas nas lojas Areaoito, em Pinheiros, Gallerist, no shopping Cidade Jardim, e Mares, nos Jardins. A capital, aliás, atualmente abriga a sede da marca. “Tudo acontece aqui, a cidade influencia muito na nossa criação”, revela André. “É uma cidade cosmopolita, mais inspiradora até do que Paris, porque tem muitos contrastes, está em constante evolução”.

No ano passado, a dupla por trás da Modem assumiu um outro posto: a direção criativa da Bobstore. Sam e André estrearam na marca paulista sob a promessa de renovar sua identidade - algo que os estilistas, que têm o radar sempre ligado para tudo o que há de mais atual nas artes, dominam bem.

O couro e o tricô serão apostas da Modem para a próxima coleção Foto: Divulgação/ Modem

Origem

André Boffano é graduado em estilismo pela École de La Chambre Syndicale, em Paris, e Sam Santos é graduado em design de moda em Belo Horizonte, cidade-natal de ambos. A marca começou a ser planejada quando André ainda vivia na França, onde chegou a trabalhar com desenvolvimento de produtos da linha masculina da Givenchy. Quando voltou ao Brasil, a Modem saiu do papel e foi lançada oficialmente em abril de 2015.