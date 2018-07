Marca leiloa look desfilado em Nova York em prol de crianças com câncer

Estilista Layana Aguilar posa com modelos no final do show. Foto: Anastasia Belorustseva/divulgação

A designer brasileira radicada nos Estados Unidos Layana Aguilar apresentou a coleção de inverno de sua marca no dia 10, na Semana de Moda de Nova York. Entre as novidades, uma boa causa: ela vai leiloar um look em prol da Fundação Gray Care Kids, instituição filantrópica privada que auxilia crianças em tratamento contra o câncer no Brasil.

O movimento será realizado no site da estilista a partir do dia 17, e terá lance inicial de 200 dólares. Além do conjunto, também serão vendidas algumas camisetas criadas pela estilista exclusivamente para ajudar a Fundação. “Com as peças desenvolvidas para a Gray Care Kids, busquei incentivar as pessoas a pensar no bem-estar de milhares de pequenos guerreiros espalhados pelo País”, conta Layana.

Look da marca escolhido para o leilão. Foto: Anastasia Belorustseva/divulgação

Criada em 2016 por Pedro Henrique Filho, a Gray Care Kids auxilia crianças em tratamento contra o câncer no Brasil a partir de um jogo para celular chamado 'Gray Arc Challenge', disponível para IOS e Android por 0,99 dólares.

Layana Aguilar é mineira, participou do programa americano Project Runway em 2013 e mora em Nova York.