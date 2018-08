Marca lança vestidos de noiva inspirados em Meghan Markle e ‘The Crown’

Casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry vai acontecer em 19 de maio de 2018. Foto: Chris Jackson/Pool via Reuters

A poucas semanas do casamento de Príncipe Harry com Meghan Markle, marcado para 19 de maio, muito se especula sobre o vestido a ser usado pela futura duquesa. A grife australiana Ralph & Russo e a britânica Erdem estão entre as mais cotadas para desenvolver a peça, mas enquanto nada é oficialmente confirmado, outra marca se antecipou em criar vestidos de noiva inspirados pela atriz norte-americana. Trata-se da Theia, que acaba de desfilar sua coleção de primavera/verão 2019 na Bridal Fashion Week, semana de moda dedicada à moda-festa, em Nova York.

“Há uma obsessão pela realeza no ar, com programas de TV narrando as vidas fascinantes da Rainha Vitória e da Rainha Elizabeth II, e também com a proximidade do casamento de Meghan Markle” disse a marca em um comunicado. A série The Crown, exibida pela Netflix, e os filmes A Jovem Rainha Vitória e Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha também serviram como referência para os vestidos, que trazem cristais Swarovski, renda francesa e bordados com pérolas.

Durante a apresentação na semana de moda, o diretor criativo da Theia, Don O’Neill, disse que a união da atriz com o príncipe significa uma nova era para a família real britânica. “Existem muitas coisas incríveis na realeza que eu quis trazer para a noiva da Theia, como a opulência e a elegância”, afirmou o estilista irlandês.

Mais do que prever o que Meghan Markle vai usar na cerimônia, O’Neill quis explorar o senso de modernidade que ela está levando para a instituição monárquica. Com decotes e transparências, os modelos da etiqueta trazem uma abordagem mais sexy do vestido de noiva clássico. “Acho que a Rainha Elizabeth não gostaria de ver a minha versão da Meghan Markle entrando na catedral”, brincou o designer.