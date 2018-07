Marca lança pincéis de maquiagem inspirados em 'Meninas Malvadas'

O filme de 2004 é um ícone da cultura pop Foto: Paramount

"Isso é tão barro!" A marca britânica Spectrum Cosmetics anunciou o lançamento de um conjunto de pincéis veganos inspirados no filme 'Meninas Malvadas'. As 10 peças são feitas com cerdas rosas e gravadas com frases famosas do longa como 'nas quartas usamos rosa' e 'você não pode sentar com a gente'.

O kit, que vem dentro de uma caixa que imita o 'Burn Book' (ou 'Livro do Arraso', em português), custa 79,99 libras (R$323). Uma versão maior do livro das 'Plastics', para 40 pincéis, pode ser comprado separadamente por 49,99 libras (R$200).

A novidade chega no e-commerce da marca no dia 30 de agosto.