Marca lança pigmento para regular o tom do protetor solar com cor

Anthelios Color Dose está disponível em seis tonalidades Foto: Divulgação/La Roche-Posay

A La Roche-Posay acaba de lançar um produto inovador no mercado nacional: um pigmento que promete regular o tom de protetores solares com cor, que costumam ter poucasopções de tonalidade.

A marca recomenda colocar o protetor no dorso da mão e pingar o Anthelios Color Dose. Em seguida, aplicar a mistura no rosto. Para uma cobertura leve, a marca recomenda duas gotas, três para média e quatro para alta, com o efeito de base.

O Color Dose está disponível em seis tonalidades (bege claro, bege claro dourado, bege médio, bege médio dourado, marrom e marrom escuro), pensadas para se adequar a pele dos brasileiros, é oil-free, não comedogênico, possui tecnologia antioxidante, para a cor não ficar mais escura quando entra em contato com o ar, e não altera o FPS do protetor. Ele está à venda em farmácias de todo o país por R$ 49,90 (cada).