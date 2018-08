Marca lança peças estampadas com o rosto de Andy Warhol que prometem virar hit

Os itens da coleção custam até R$ 670 Foto: Divulgação/Calvin Klein

Após 31 anos de sua morte, o trabalho do artista plástico Andy Warhol influencia até hoje a cultura pop mundial - e a moda não está fora disso. O estilista Raf Simons, da Calvin Klein, já havia demonstrado sua afeição pelo trabalho do norte-americano com uma instalação em uma flagship da marca em Nova York, em fevereiro deste ano, mas agora, ele decidiu ir além.

A Calvin Klein Jeans lançou, nos Estados Unidos, uma linha de peças com o autorretratos de Warhol estampado em calças, camisetas e tênis. Ou seja, agora as pessoas podem sair desfilando por aí usando o rosto de um dos mais famosos representantes da pop art. Os itens custam entre 49,90 e 179,90 dólares (aproximadamente R$186 a R$671) e já estão à venda no site norte-americano da Calvin Klein. As peças chegam no Brasil no começo de julho.

