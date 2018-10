Marca lança fantasia de 'influenciadora' para Halloween

À venda por 59 dólares, fantasia inclui um top e leggings Foto: Divulgação/Urban Outfitters

Tornar-se uma personalidade influente nas redes sociais nunca esteve tão fácil – ao menos no quesito figurino. A rede americana Urban Outfitters lançou uma fantasia de "influenciadora" para o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro. O kit, que inclui um top esportivo e uma calça legging em tons de cinza, é inspirado nas peças da Yeezy, marca do rapper Kanye West que é frequentemente usada por Kim Kardashian, sua esposa e uma das maiores influencers do mundo.

À venda por 59 dólares, o look minimalista é definido pela marca como "discreto e digno de um influenciador superstar". No site, a modelo aparece vestindo também uma peruca de cabelos loiros e lisos, um óculos de sol, um casaco de moletom e tênis brancos estilo "tiozão", não inclusos no kit mas disponíveis para compra no e-commerce.

Look é inspirado na marca Yeezy, de Kanye West Foto: Divulgação/Urban Outfitters

O visual, aliás, remete à campanha lançada pela Yeezy no início deste ano, em que personalidades e amigas do casal West, como Paris Hilton e Jodyn Woods, foram convidadas para recriar fotos de Kim Kardashian pelas ruas de Calabasas, na Califórnia, imitando suas poses e usando as mesmas roupas, com direito até ao cabelo platinado que Kim tinha na época.