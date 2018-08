Marca lança batom para arrecadar fundos para mulheres presas

O batom The Clear é transparente e custa 19 dólares Foto: Divulgação/ The Lipstick Lobby

A jornalista norte-americana Gloria Steinem é um ícone feminista e é conhecida por lutar ativamente pelo direito das mulheres desde os anos 1690. Em seu novo projeto, ela lança um batom para ajudar mulheres que estão presas.

Para isso, a escritora se uniu a marca The Lipstick Lobby, uma organização não governamental que vende batons, camisetas e acessórios para arrecadar fundos para mulheres. Em lançamento anteriores, a empresa ajudou a organização Planed Parenthood e uma campanha pelo desarmamento.

Agora, o foco são mulheres presas. O dinheiro das vendas do The Clear, um batom hidratante transparente enriquecido com vitamina E, será revertido ao projeto unPrison, que trabalha para ensinar as mulheres encarceradas novas profissões, ajudar elas com planejamento da vida quando estiverem livres e a manter contato com os filhos enquanto estão presas.

"Devemos cuidar dos problemas como os vemos - as mulheres presas têm as probabilidades contra elas e não possuem recursos para sustentar a si mesmas, as suas famílias nem para obter a ajuda que precisam", explica Gloria em comunicado.

O batom The Clear custa 19 dólares (aproximadamente R$ 77,50), não contém parabenos, não é testado em animais e está à venda no site da The Lipstick Lobby.