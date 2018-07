Marca icônica de jeans, Lee lança parceria com brasileira Reserva

O jeans é o material-chave da coleção Reserva + Lee Foto: Divulgação/Reserva

Fundada em 1889 no estado do Kansas, nos EUA, a Lee é uma das marcas de jeans mais antigas do mundo. Agora, a gigante americana une forças com a grife masculina brasileira Reserva para uma coleção em parceria. Entre jaquetas, moletons, camisetas e um macacão, as peças trazem modelagens clássicas com acabamentos e lavagens atuais, como o white denim, jeans sem a pigmentação índigo.

Outro destaque da colaboração é a linha de camisetas com estampas de fotos de Marilyn Monroe e James Dean. Nas imagens, os ícones de Hollywood aparecem usando calças e jaquetas jeans na época em que o material virou item indispensável do guarda-roupa de homens e mulheres, entre as décadas de 1950 e 60. A coleção, que tem lançamento oficial marcado para o próximo dia 9 de julho, já começa a chegar hoje aos pontos de venda da Reserva.

Uma das apostas da linha é o white denim, jeans sem a pigmentação índigo Foto: Divulgação/Reserva

O macacão com modelagem típica dos anos 1950 também aparece na collab Foto: Divulgação/Reserva