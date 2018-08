Marca Giuliana Romanno encerra suas atividades

Encerramento do desfile da marca Giuliana Rommano na São Paulo Fashion Week Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

A marca Giuliana Romanno anúnciou nesta quinta, 18, que encerrará suas atividades após dez anos. Fundada pela estilista com o mesmo nome, a grife era conhecida por suas peças sofisticadas e pela alfaiataria impecável, que vestia uma mulher moderna e sensual.

Confira o comunicado emitido pela empresa:

"A marca Giuliana Romanno encerra seu ciclo após dez anos. Dizem que o que é bom dura pouco, mas o clima é de celebração! Comemoramos uma década de uma marca construída com amor e dedicação e agora queremos partir para outros caminhos. Foi uma jornada intensa, de experiências e conquistas e agradecemos aos nossos funcionários, parceiros e clientes por colocarem Giuliana Romanno entre as marcas mais conceituadas da moda brasileira.Encerraremos essa trajetória com a mesma alegria com que trabalhamos por todos esses anos: com uma coleção de inverno exclusiva, para ficar na memória."